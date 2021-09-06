Умер французский футболист, который пробыл в коме 39 лет

На 74-м году жизни умер французский футболист Жан-Пьер Адамс, который 39 лет провел в коме из-за ошибки анестезиолога, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы французского Национального союза футболистов-профессионалов (UNFP) в Twitter.

Известно, что футболист впал в кому в марте 1982 года из-за ошибки анестезиолога во время плановой операции на колене в больнице Лиона. В тот день во Франции была забастовка врачей и многие не вышли на работу. Анестезиолог одновременно курировал восемь операций и случайно перепутал дозу.

⚫ C'est avec une profonde tristesse que l'UNFP a appris le décès de l'ancien défenseur international Jean-Pierre Adams à l'âge de 73 ans.???? Nous adressons nos plus sincères condoléances à sa famille et ses proches, qui ont tant veillé sur lui ces 39 ans dernières années.#RIPpic.twitter.com/MOXPvAz5Zt — UNFP (@UNFP) September 6, 2021

Жан-Пьер Адамс родился в Сенегале в 1948 году и сыграл 22 матча за сборную Франции с 1972 по 1976 год. Он выступал за французские клубы Ним, Ницца и Пари Сен-Жермен.

В составе Нима и Ниццы защитник дважды становился серебряным призером чемпионата Франции. В его честь названы стадионы в муниципалитетах Коркийруа, Катийон-сюр-Самбр и Даммари-ле-Лис.