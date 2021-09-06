Внезапная болезнь: в Запорожье рассказали о трагических случаях с учениками

Запорожская облгосадминистрация создала специальную рабочую группу для расследования двух трагических случаев с учащимися запорожской гимназии №8. В учебном заведении говорят, случаи не связаны между собой, сообщает Depo.ua.

В Запорожской ОГА создали специальную рабочую группу для расследования двух трагических случаев с учащимися гимназии №8. Семиклассник этого учебного заведения Тимофей внезапно потерял сознание в августе в детском лагере на Херсонщине и, несмотря на усилия врачей, скончался через несколько дней в детской больнице Запорожья. В начале нового учебного года так же внезапно потерял сознание восьмиклассник гимназии Иван. У парня на уроке была клиническая смерть, теперь он реанимации.

В ЗОДА говорят о "загадочной детской болезни".

"Это уже второй подобный случай в этой школе. Запорожская областная государственная администрация немедленно взяла ситуацию под личный контроль и создала специальную рабочую группу по расследованию загадочной детской болезни", — отметили в пресс-служба облгосадминистрации.

Между тем, в учебном заведении призывают не связывать эти случаи.

По словам директора гимназии Ирины Бирюковой, у умершего семиклассника Тимофея был энцефалит, у Ивана, который сейчас в больнице, — проблемы с сердцем.

"Тимофей — ученик 7-В класса. Он был в основной группе здоровья. Здоровый ребенок. Но, к сожалению, он был в летнем лагере отдыха, и там эта трагедия произошла. У ребенка проблем не было, но это энцефалит. Это (случаи с учениками, — ред.) нельзя связывать ", — отметила директор, добавив, что не связывают их и врачи.

Что касается восьмиклассника Ивана, то парень ранее уже внезапно терял сознание. Об этом рассказывали родители. Известно о двух таких случаях, в марте и июне. После этого было проведено обследование парня, которое показало сердечную патологию.

Когда Иван потерял сознание на уроке 3 сентября, учительница, инженер по охране труда и медицинская сестра оказали школьнику первую помощь, поддерживая его до приезда скорой. Реанимационная бригада доставила парня в областную детскую больницу, его состояние врачи оценили как крайне тяжелое.

Сейчас Иван находится в реанимации, дышит с помощью аппарата искусственной вентиляции легких.

Стоит отметить, что в больнице диагнозы не озвучивали. Медики говорят, что могут их называть только с разрешения родных.