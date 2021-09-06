Боевики нанесли удар с беспилотника по жилому району Зайцево

Рано утром в понедельник, 6 сентября, российские террористы сбросили с бесилотника на жилой район н.п. Зайцево Донецкой области два самодельных взрывных устройства﻿, сообщает Деловая столица.

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Пресс-центр ООС

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба Операции объединенных сил.

"6 сентября, около 04.20, ВФ РФ применили БПЛА и сбросили на северную окраину жилого района населенного пункта Зайцево Донецкой области два самодельных взрывных устройства, одно из которых не сработало", — говорится в сообщении.
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Пресс-центр ООС

Отмечается, что взрывные устройства были изготовлении с помощью 3D принтера, в каждом содержалось до 500 гр пластической взрывчатого вещества. В качестве поражающих элементов были использованы специально изготовлении «кассеты» со стальными пулями диаметром до 6 мм.

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Пресс-центр ООС
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Пресс-центр ООС

В штабе ООС добавили, что за последнюю неделю российские террористы 5 раз применяли БПЛА. Последствиями применения БПЛА стали обстрелы позиций ВСУ из запрещенного минскими соглашениями вооружения.

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Пресс-центр ООС
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