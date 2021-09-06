За роспуск Рады высказались две трети украинцев

Досрочный роспуск Верховной Рады в той или иной степени поддерживают 64% украинцев, сообщает Деловая столица.

Об этом исполнительный директор Украинского института будущего (UIF), политолог Вадим Денисенко рассказал на пресс-конференции на тему "Громкие отставки осени: как украинцы относятся к возможным кадровым изменениям Зеленского" по результатам исследования, проведенного UIF при содействии "Нью Имидж маркетинг групп" ".

Так, Денисенко напомнил, что уровень доверия к Верховной Раде — самый низкий среди государственных институтов в Украине.

"На вопрос "Поддерживаете ли вы досрочный роспуск Верховной Рады Украины?" 41% говорит, что полностью поддерживает, скорее поддерживает — 23%, скорее не поддерживают — 16%, полностью не поддерживают — 17%, "затрудняюсь ответить" — 13%. Здесь фактически почти все украинское общество готово к ответу — очень невысокий процент тех, кто говорит, что не определились, как надо поступать" , — сказал Денисенко.

Он подчеркнул, что, по аналогии с правительством, Верховная Рада становится для президента Владимира Зеленского "громоотводом". Впрочем политолог назвал существенное отличие между отношением украинцев к роспуску Рады и Кабмина.

"… в случае нероспуска Верховной Рады и сохранения нынешней ситуации, когда "монобольшинство" является "монобильшиством" и ничего не предусмотрено иное, в принципе, негативное отношение к Верховной Раде не сможет не экстраполироваться на Офис президента и Владимира Зеленского напрямую. Поэтому в этом случае Верховная Рада теоретически может быть громоотводом в случае роспуска, но будет тянуть вниз рейтинг Зеленского в случае, если эта Верховная Рада продолжит работать. А, судя по всему, она продолжит работать и никаких решений о том, чтобы отправлять эту Верховную Раду "в отставку" на сегодня нет" , — сказал исполнительный директор UIF.

Он также отметил, что среди опрошенных за досрочный роспуск парламента выступили 72% мужчин и 58% женщин. В возрастном разрезе за досрочный роспуск Рады высказались 69% избирателей в возрасте 45+.

В то же время Вадим Денисенко отметил интересную деталь: после поколения 45+ больше всего за роспуск Рады выступает молодежь в возрасте 18-27%. Политолог напомнил, что именно эта категория больше всего поддерживает действующего президента. Среди молодых людей за роспуск Верховной Рады выступает 63%.

"Если мы будем говорить о региональном срезе — самую большую нелюбовь к Верховной Раде мы наблюдаем в центре Украины. 74% — это самый высокий показатель и это критично для этой территории — выступает за роспуск Верховной Рады: 49% говорят, что они полностью поддерживают и 25 процентов — говорят, что частично поддерживают" , — сказал исполнительный директор UIF.

Кроме того, по данным исследования, на севере Украины 48% опрошенных полностью поддерживают досрочный роспуск Рады, а 20% — частично, на Юге 44% поддерживают полностью, а 24% — частично (64%).

"Но в то же время в Киеве ситуация не столь критична для Верховной Рады: лишь 39% говорят о том, что они полностью поддерживают роспуск Верховной Рады и 19% — говорят о том, что они частично поддерживают роспуск Верховной Рады" , — рассказал Денисенко.

География исследования: Украина (кроме городов на временно неподконтрольных территориях части Донецкой и Луганской областей, оккупированной АР Крым) (национальный проект);

Объем выборки: 1200 респондентов;

Сроки проведения: 28.08.2021-30.08.2021;

Методология: онлайн-опрос по интерактивной структурированной анкете, ссылка на которую отправлялось потенциальным респондентам из базы данных;

Дизайн выборки: многоступенчатая, комбинированная — пропорционально-стратифицированная по регионам, квотному скринингу на ступени отбора респондента. Выборка репрезентирует взрослое население Украины интернет-пользователей в возрасте 18 лет и старше.

Статистическая погрешность с вероятностью 0.95 не превышает 2,89%.