Почти мороз и солнце, но без снега: прогноз погоды на 7 сентября

Первая неделя осени принесла в Украину непривычно резкое и сильное для сентября похолодание. Но как плюс – по всей стране на какое-то время прекратятся дожди, и настанет ясная, солнечная погода﻿ с небольшой облачностью.

Во вторник, 7 сентября, самой теплой областью в Украине окажется Закарпатье – там прогнозируют 21-23°С днем и 7-9°С ночью. Даже в субтропическом Крыму будет не настолько тепло днем, а около 20-22°С, ночью же там будет немного теплее – 8-10°С. На западе, в центре и на востоке страны ожидается 16-20°С днем и 3-6°С ночью. Только Харьковская область по температуре присоединится к своим северным соседкам, Сумской и Черниговской областям, – там обещают 14-17°С днем и 3-5°С ночью. На юге же будет более-менее тепло: днем 18-21°С, ночью – 7-9°С.

Дождей 7 сентября не ожидается. По прогнозу, везде по Украине будет облачно с прояснениями. На большей части страны ожидается ветер 7-14 км/час в среднем, на юге – местами до 18 км/час, в Крыму – до 22 км/час максимум. На востоке и в центре будет менее ветрено – около 4-11 км/час.

Ночью 7 сентября в Украине, кроме Закарпатья, Крыма и большинства южных областей на поверхности почвы возможны заморозки 0-3°С (уровень опасности – желтый). Также 7 сентября в Одесской, Херсонской и Николаевской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В столице Украины, Киеве﻿, 7 сентября ожидается температура от 6 до 17°С в течении дня, ветер 4-7 км/час и легкая облачность. Осадков не прогнозируется.