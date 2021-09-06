Скандального судью должны силой привезти на заседание ВАКС

Заместитель председателя Окружного административного суда Киева Евгений Аблов, подозреваемый по делу о захвате власти, не явился на заседание в Высший антикоррупционный суд – там решили осуществить принудительный привод судьи на заседание, сообщает Украинская правда.

"В Высшем антикоррупционном суде должно было состояться судебное заседание по избранию меры пресечения заместителю Председателя Окружного административного суда Киева. Подозреваемый, будучи надлежащим образом вызван, в судебное заседание не явился", - говорится в сообщении ВАКС в Facebook.

Указывается, что принудительно доставить Аблова должны заседание 15 сентября на 12:45.

В ЦПК говорят, что адвокаты Аблова в суде рассказали, что их клиент находится на больничном. Однако следственный судья не имел данных о тяжелой болезни заместителя председатель ОАСК или о том, что он не может оставить медицинское учреждение.