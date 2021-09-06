Перед поездкой Зеленского в США закрыли дело против Порошенко

Уголовное производство против Петра Порошенко, которое было открыто по заявлению олигарха Коломойского и более года расследовалось за средства налогоплательщиков, закрыто, сообщает Деловая столица.

Об этом заявили адвокаты пятого президента".

Они отметили, что это дело закрыли впопыхах перед визитом Владимира Зеленского в США.

"Буквально синхронизировано с вылетом президента Зеленского в США было закрыто уголовное производство, которое в свое время было зарегистрировано по заявлению Коломойского. Суть этого клеветнического уголовного производства по заявлению Коломойского было в том, что он обвинял пятого президента Украины Петра Порошенко и руководство тогдашнего Нацбанка Украины, Гонтареву и Рожкову, в том, что они «мешали хозяйственной деятельности» Коломойского, в том, что они «выискивали и раскрывали коммерческую тайну» Коломойского, что они «злоупотребляли властью и служебным положением" , — сказал адвокат Игорь Головань.

Он отметил, что производство было зарегистрировано как всегда с участием Печерского суда.

"Потом — Офиса Генерального прокурора. Затем, хоть это и подследственность НАБУ, но отличиться успело и знаменитое Государственное бюро расследований. Более года велось расследование этого абсолютно пустого, очевидно жалкого заявления и обвинения Коломойского против пятого президента и руководства Нацбанка. И как раз перед приземлением президента Зеленского в США это производство было закрыто. Очень интересное совпадение" , — иронизирует Головань.