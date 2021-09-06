Во вторник, 7 сентября, второй лунный день лунного календаря. Новая Луна находится в знаке зодиака Дева, сообщает Корреспондент.

Луна в Деве – благоприятное время для кропотливой работы, требующей повышенного внимания и терпения.

Подходит для решения проблем, касающихся образа жизни, здоровья, питания, а также для деловой и интеллектуальной работы, обучения, оформления денежных документов, наведения порядка.

7 сентября – день начинаний. Важно определиться, что вы хотите видеть в своей судьбе, и смело приступать к реализации задуманного.

В эти сутки важно сохранять внутреннюю уверенность в своих действиях и правоте. Желательно избегать конфликтов и бурных вспышек эмоций.

Новая Луна – кратковременный период, который влияет на все живое в виде особого импульса. К новолунию полезно приурочить начало дел.

В это время энергетические ресурсы человека находятся на минимальном уровне, поэтому может возникнуть слабость и потребность в отдыхе.

Гороскоп для всех знаков зодиака на 7 сентября 2021

Овен (21.03−19.04)

Звезды обещают Овнам удачные покупки, успешные финансовые вложения и участие в интересных проектах. Не исключено событие, которое серьезно повлияет на личную жизнь представителей знака.

Телец (20.04−20.05)

Тельцы будут полны энергии и планов, однако звезды предупреждают о неожиданных проблемах и препятствиях.

Возможны домашние хлопоты, которые отнимут много времени и сил, а также размолвки с близкими. В семейных делах стоит проявить великодушие и уступить, не доводя ситуацию до серьезного конфликта.

Близнецы (21.05−21.06)

Близнецов ожидает успех на работе: вероятна прибавка к зарплате или повышение. При этом звезды советуют остерегаться происков недоброжелателей и больше доверять интуиции.

Рак (22.06−22.07)

Удачный день для размеренной деятельности, налаживания контактов и ухода за собой. В общении стоит соблюдать баланс – проявить искренность, но не раскрываться полностью.

Залогом успеха представителей знака станут сдержанность и тактичность.

Лев (23.07−22.08)

Львы могут надеяться на благоприятный день. Появится возможность проявить способности и изменить сферу деятельности.

Возможно событие, которое серьезно повлияет на мировоззрение, жизненные принципы и планы. Холостые представители знака с большой вероятностью встретят человека, с которым впоследствии свяжут жизнь.

Дева (23.08−22.09)

У Дев наилучшим образом сложатся отношения с противоположным полом. Хороший момент для

объяснения в любви и предложения руки и сердца.

В делах и бизнесе все будет зависеть от гибкости и практичности представителей знака. Звезды советуют распределить приоритеты и смело идти к заданной цели.

Весы (23.09−22.10)

Весам пригодится коммуникабельность и умение находить общий язык. Удачное время для финансовых дел, перевозок, установления нужных контактов.

Во второй половине дня важно найти время для отдыха и избегать физических нагрузок.

Скорпион (23.10−21.11)

Скорпионов ожидает день перемен и трансформаций. Возможно долгожданное известие, которое повлияет на будущее.

Звезды не советуют назначать важные встречи или приглашать гостей. В общении нужно избегать резкости и агрессивности.

Стрелец (22.11−21.12)

Звезды советуют Стрельцам избегать конфликтов на работе и не обращать внимания на мелкие проблемы и трудности. Главное − сделать правильные выводы и спокойно дождаться улучшения ситуации.

День лучше посвятить творчеству и заняться здоровьем.

Козерог (22.12−19.01)

Козероги могут надеяться на финансовый успех − их трудолюбие оценят по заслугам.

Хороший день для приема гостей, а также для участия в светском мероприятии, концерте, театральном представлении.

Водолей (20.01−18.02)

Водолеев ожидает день провокаций и искушений. Звезды советуют быть осмотрительнее, контролировать все, что происходит в профессиональной и личной жизни.

Пытаясь быстро решить возникшие проблемы, важно не идти напролом, а проявить мягкость и вежливость.

Рыбы (19.02−20.03)

Звезды обещают Рыбам успех в финансовой сфере и новые идеи. День благоприятен для самых важных решений и жизненных событий.

Важно определиться с потребностями и смело браться за их реализацию.