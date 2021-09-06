Ситуация с накоплением угля на складах улучшилась, но запасы угля на складах ТЭС остаются чрезвычайно низкими - на складах в 2,3 раза меньше угля, чем должно быть на 6 сентября, сообщает Экономическая правда.

В обзоре работы энергосистемы 30 августа - 5 сентября 2021 отмечается, что среднесуточное производство ТЭС по сравнению с предыдущей неделей уменьшилось на 3% до 83,9 млн кВт∙ч.

"Такое снижение производства, прежде всего, связано с уменьшением потребления и экспорта электроэнергии, а также увеличением генерации ВИЭ (+20%)" , - заявили в "Укрэнерго".

При этом в будни среднесуточное производство составило 87 млн ​​кВт∙ч, а в выходные 76,2 млн кВт∙ч. Доля ТЭС в покрытии нагрузки по сравнению с предыдущей неделей уменьшилась с 23% до 22%.

"Ситуация с накоплением угля на складах ТЭС улучшилась. В частности, за последние 10 дней поставки угля составили 52,9 тыс. тонн, тогда как расход - 49,9 тыс. тонн. Однако, запасы угля на складах ТЭС остаются чрезвычайно низкими" , - подчеркивают в "Укрэнерго".

Так, по состоянию на утро 6 сентября на складах ТЭС находится 766 тыс. тонн угля, что на 6,4% больше, чем на утро 30 августа (720 тыс. тонн). В частности, запасы газового угля по сравнению с 30 августа выросли на 12,5% до 540 тыс. тонн, а объемы антрацитового угля - наоборот уменьшились на 5,8% до 226 тыс. тонн.