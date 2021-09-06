Укрзализныце выписали штрафов почти на 400 млн грн

Государственная "Укрзализныця" должна заплатить 377,86 млн грн штрафов за несвоевременную доставку грузов в 2019-2021 годах, сообщает UBR.

"На запрос Временной следственной комиссии по проверке и оценке состояния "Укрзализныци" в государственной компании не смогли найти ответственных за проблемы со своевременной доставкой грузов, за десятки брошенных поездов, за срыв экспортных контрактов и за то, что грузовладельцы несут убытки и затем выставляют финансовые претензии" , – сообщила в Facebook глава Временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады, созданной для проверки и оценки состояния госкомпании Юлия Гришина.

По ее словам, комиссия обращалась с просьбой назвать конкретных виновников в провале доставки грузов. При этом пришел ответ, что виновных установить невозможно – проблема является комплексной.

"В ответе на ту часть запроса ВСК, где мы просили предоставить четкую информацию о реальном состоянии тягового подвижного состава и назвать конкретные фамилии виновных в дефиците исправных вагонов и локомотивов для обеспечения перевозок, назван ответственным конкретный член правления "Укрзализныци"… Это Франтишек Буреш, возглавляющий направление производства в компании" , – указала Гришина.

Также она добавила, что эта фамилия фигурирует и в промежуточном отчете ВСК. Поэтому комиссия будет добиваться соответствующих кадровых решений.