На одесском рынке обокрали нардепа

В Одессе обворовали народного депутата Украины от партии «Слуга Народа». Жертвой одесских карманников стал депутат Александр Гайду, сообщает Одесская жизнь.

Сообщается, что нардеп посетил Киевский рынок в Одессе, где неизвестный вытащил из его кармана кошелек, в котором было 3,8 тысячи гривен, 100 долларов, банковская карта и три флешки. Общую сумму ущерба оценили в 6,5 тысяч гривен.

Сейчас поиском «Робин Гуда» занимаются правоохранители. Правда, официально инцидент в полиции не комментируют.