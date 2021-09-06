ДТЭК подписал второй контракт на импорт угля из Польши

Компания "ДТЭК Энерго" заключила уже второй контракт на закупку угля для тепловых электростанций в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду, сообщает Обозреватель.

Об этом говорится в сообщении компании в Facebook. Речь идет о 20 тысячах тонн топлива.

"ДТЭК Энерго заключила уже второе соглашение на поставку польского угля в Украину. На этот раз – на импорт 20 тыс. т топлива. Первая партия в рамках нового контракта с шахты Zakład Górniczy Brzeszcze, объемом 2200 тонн, уже поступила в Украину" , – говорится в сообщении компании.

Топливо предназначено для нужд Добротворской и Бурштынской ТЭС, которые находятся рядом с границей с Польшей.

Всего в сентябре ДТЭК ожидает поставку 80 тыс. т топлива из Польши. Из них 60 тыс. т – в рамках подписанного в августе компанией и угледобывающим предприятием Bogdanka соглашения на импорт 320 тыс. т угля и дополнительные 20 тыс. т – в рамках второго контракта с новым поставщиком.

По состоянию на 6 сентября запасы угля на складах ТЭС "ДТЭК Энерго" выросли до 631 тыс. т.