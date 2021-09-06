ДТЭК подписал второй контракт на импорт угля из Польши

ДТЭК подписал второй контракт на импорт угля из Польши

Компания "ДТЭК Энерго" заключила уже второй контракт на закупку угля для тепловых электростанций в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду, сообщает Обозреватель.

Об этом говорится в сообщении компании в Facebook. Речь идет о 20 тысячах тонн топлива.

"ДТЭК Энерго заключила уже второе соглашение на поставку польского угля в Украину. На этот раз – на импорт 20 тыс. т топлива. Первая партия в рамках нового контракта с шахты Zakład Górniczy Brzeszcze, объемом 2200 тонн, уже поступила в Украину", – говорится в сообщении компании.

Топливо предназначено для нужд Добротворской и Бурштынской ТЭС, которые находятся рядом с границей с Польшей.

Всего в сентябре ДТЭК ожидает поставку 80 тыс. т топлива из Польши. Из них 60 тыс. т – в рамках подписанного в августе компанией и угледобывающим предприятием Bogdanka соглашения на импорт 320 тыс. т угля и дополнительные 20 тыс. т – в рамках второго контракта с новым поставщиком.

По состоянию на 6 сентября запасы угля на складах ТЭС "ДТЭК Энерго" выросли до 631 тыс. т.

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