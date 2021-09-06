"Слуги" выдвинули мэра райцентра кандидатом на довыборах в Раду

В понедельник, 6 сентября, партия "Слуга народа" на внеочередном заседании выдвинула мэра Золотоноши Черкасской области Виталия Войцеховского кандидатом в народные депутаты на довыборах в Верховную Раду на избирательном округе №197 (Черкасская область), сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура.

"Партия «Слуга Народа» на сегодняшнем внеочередном заседании выдвинула кандидатом на довыборах народных депутатов по округу № 197 мэра Золотоноши Виталия Войцеховского" , — написал он.

Качура добавил, что кандидат на довыборах по избирательному округу №184 (Херсонская область) будет выдвинут позже.

Напомним, 31 октября 2021 года будут проводиться довыборы в связи с прекращением полномочий народных депутатов Игоря Колыхаева и Александра Скичко. Колыхаев сложил депутатские полномочия после победы на выборах мэра Херсона, Скичко — в связи с назначением главой Черкасской ОГА.