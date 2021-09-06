В профсоюзе горняков рассказали, как ликвидировать дефицит угля

Чтобы ликвидировать дефицит угля в Украине, Минэнергетики должно полностью рассчитаться с госпредприятиями за уже отгруженный ими уголь, установить на него справедливую цену и погасить шахтерам долги по зарплате, которые на 1 сентября, по данным министерства, превысили 1,2 млрд грн. Об этом сказано в посте Независимого профсоюза горняков Украины в Facebook, сообщает UBR.

В профсоюзе отметили, что угледобывающие компании недофинансируются и не могут избавиться от долгов за электроэнергию, горюче-смазочные материалы. За 8 месяцев они смогли добыть чуть более 4 млн тонн твердого топлива, или меньше от плана на 574,5 тыс. тонн.

"Среди причин отставания – вынужденная остановка государственных шахт из-за их обесточивания в связи с долгами перед поставщиками электроэнергии. Не способствует ударной работе и хроническая задолженность по зарплате – голодным много угля не "нарубишь", для этого силы нужны" , – сказано в посте.

В публикации отмечено, что в течение прошлого месяца в НЭК "Укрэнерго" сообщали о недостаточном количестве угля на теплоэлектростанциях, об остановке некоторых из их энергоблоков из-за отсутствия твердого топлива. Шахты жаловались, что не могут отгрузить добытый уголь, потому что АО "Укрзализныця" не обеспечивает их необходимым количеством вагонов, поэтому они вынуждены снижать темпы работы.

Это подтверждают данные Минэнергетики о том, что в августе 2021 года угледобывающие предприятия Украины всех форм собственности выполнили план всего лишь на 81%, добыв чуть более 2 млн тонн угля. В ведомстве тогда заявили, что Украине нужно 3,5 млн тонн угля для прохождения отопительного сезона.