"Слуги" решили не бороться за кресло мэра Харькова

Партия "Слуга народа" не будет выдвигать кандидата на выборах мэра Харькова из-за отсутствия сильного представителя политсилы, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил лидер парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия после заседания фракции.

"Я общался с харьковчанами. Мы не будем выдвигать (кандидата в мэры Харькова — ред.), потому что нет сильной кандидатуры, которая могла бы бороться (за эту должность — ред.)" , — сказал Арахамия.

Такое решение подтвердил и глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, добавив, что представители политсилы могут пойти на выборы, но как самовыдвиженцы.

"Скорее всего, наша партия не будет выдвигать кандидата. Я думаю, что депутаты городского или других советов от "Слуги народа" могут выдвигаться, но это будет самовыдвижение. Они не смогут использовать символику" , — пояснил он.

В то же время Корниенко добавил, что сейчас в "Слуге народа" не определились, кого будут поддерживать на выборах харьковского мэра.