Немецкий дискаунтер может выйти на украинский рынок – зарегистрировал ТМ
Немецкая компания, владеющая сетью магазинов-дискаунтеров, Aldi Einkauf SE & Cо зарегистрировала в Украине торговую марку. Об этом свидетельствует информация на сайте госпредприятия "Укрпатента", опубликованная в начале сентября, сообщает UBR.
Ее можно найти в базе данных предприятия по номеру заявки (m201911151) на регистрацию.
В соответствии с зарегистрированным классом №35 компания планирует предоставлять услуги торговли такими товарами:
- с/х и лесохозяйственной продукцией;
- моющими, дезинфицирующими средствами, предметами гигиены, косметикой;
- часами, канцелярией, книгами, одеждой, обувью, постельным бельем,
- кормами для животных, предметами для рыбалки;
- компьютерами, мебелью, табачными изделиями;
- велосипедами и аксессуарами к ним и т. п.
Кроме того, предусмотрена и рекламная деятельность, помощь в подборе персонала, консалтинг и т. д.
Напомним, Aldi – это немецкая сеть магазинов-дискаунтеров, которая насчитывает более 10 000 торговых точек в 20 странах мира. Она экономит на торговых площадях, оборудовании, персонале, поддерживая единый уровень обслуживания, ассортимента и качества товаров.