Легендарный Пеле перенес операцию

Бразильский футболист Пеле (Эдсон Арантис ду Насименту) перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке. Ее обнаружили при плановом обследовании, сообщает РБК-Украина.

"В минувшую субботу перенес операцию по удалению подозрительной опухоли в толстой кишке. Она была выявлена во время обследования, о котором я сообщал на прошлой неделе" , - написал футболист в Facebook.

Пеле отметил, что после операции чувствует себя хорошо и позволяет докторам заботиться о его здоровье.

В свою очередь телеканал Globo отмечает, что Пеле шестую неделю остается в больнице, после плановой госпитализации.

Напомним, в конце августа Пеле попал в больницу после обморока.

Футболист опроверг эти сообщения, заявив, что поехал в больницу сдать анализы и пройти обследование.

Автор: Дмитрий Кузнецов