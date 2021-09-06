Озвучена предварительная стоимость восстановления костела Святого Николая

На ремонт и восстановление костела Святого Николая в Киеве, который пострадал от пожара, предварительно, необходимо 75 млн грн, сообщает Деловая столица.

"Сейчас мы ждем заключение ГСЧС. Далее состояние костела должны оценить эксперты. По предварительной оценке специалистов на восстановление костела понадобится не менее 75 млн грн" , — говорится в сообщении Министерства культуры и информационной политики.

Отмечается, что сначала будут закрыты разбитые окна, чтоб влага не попадала в помещение.

"Все дальнейшие работы невозможны без детальной экспертной оценки состояния конструкций. Должны убедиться, что высокие температуры не вызвали скрытых трещин или изменений геометрии конструкций" , — сказано в сообщении.

В Минкульте добавили, что после противоаварийных работ, ремонта кровли и конструкций, будет проводиться реставрация отделки костела, на которую из государственного бюджета будет выделено 148 млн грн.

Украинские предприниматели только за сутки собрали на восстановление костела Святого Николая 18 млн грн.