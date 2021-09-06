Полиция Умани завела на хасидов уголовные дела

Полиция Умани Черкасской области составила 6 административных протоколов и открыла 3 уголовных производства из-за правонарушений, связанных с пребыванием в городе паломников-хасидов, которые прибыли на празднование иудейского нового года Рош ха-Шана, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции.

Всего в Умань прибыло более 29 тысяч паломников. За порядком в городе в усиленном режиме следит около 1 тысячи правоохранителей.

"Со времени пребывания паломников на территории города Умань поступило 38 сообщений. По результатам их рассмотрения было составлено 6 административных протоколов, из них: два о нарушении условий пребывания на территории города со стороны паломников, также по мелкому хулиганству и один административный протокол — за нарушение требований правил дорожного движения" , — сообщил начальник ГУ Национальной полиции в Черкасской области Михаил Куратченко.

Также он добавил, что начато три уголовных производства: по факту распространения с признаками подделки справок о прохождении ПЦР-тестов, предоставление гражданином Израиля свидетельства на право управления транспортным средством с признаками подделки и по факту сбыта на территории города бит, электрошокеров и ножей.