На шахте под Луганском погибли девять человек
Трагедия произошла в результате обрыва каната транспортной клети на шахте Красный партизан, сообщает Корреспондент.
На неподконтрольной территории Луганской области в городе Червонопартизанск погибли девять человек на шахте Красный партизан. Об этом в понедельник, 6 сентября, сообщают источники в "ЛНР".
Утверждается, что трагедия произошла в результате обрыва каната транспортной клети на шахте.
"В результате аварии погибли, предварительно, девять человек", – рассказал источник в "экстренных службах".
Он добавил, что всего в момент обрыва каната в клети находились 25 человек.
"Информации по остальным застигнутым в клети пока нет", – сказал источник.