На шахте под Луганском погибли девять человек

Трагедия произошла в результате обрыва каната транспортной клети на шахте Красный партизан, сообщает Корреспондент.

На неподконтрольной территории Луганской области в городе Червонопартизанск погибли девять человек на шахте Красный партизан. Об этом в понедельник, 6 сентября, сообщают источники в "ЛНР".

Утверждается, что трагедия произошла в результате обрыва каната транспортной клети на шахте.

"В результате аварии погибли, предварительно, девять человек", – рассказал источник в "экстренных службах".

Он добавил, что всего в момент обрыва каната в клети находились 25 человек.