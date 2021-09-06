Николаевский "авторитет" подал в суд на Зеленского

Николаевский «авторитет» Апти Ислангириев подал в суд на президента Украины Владимира Зеленского, требуя отменить решение СНБО, в котором против него ввели санкции, сообщает Новости-N.

Как сообщается на сайте Кассационного административного суда Украины, истцом является Ислангириев Апти Магамедович, ответчиком - Президент Украины Зеленский. Представитель истца - Татьяна Гриненко, в качестве третьих лиц без самостоятельных требований на стороне ответчика указаны Служба безопасности Украины и Совет национальной безопасности и обороны Украины.

Требования жалобы сводятся к признанию противоправным Указа президента Украины от 21.05.2021г. №203/2021 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». Согласно данному документу, Ислангириев попал в список «воров в законе», против которых Совет Нацбезопасности и обороны ввел санкции.

Истец требует отменить данный Указ президента.

Судебное заседания по данному делу состоится 22 сентября.