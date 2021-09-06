Столтенберг пожаловался на увеличение ядерных арсеналов в Китае и России

Китай и Россия наращивают и укрепляют свои ядерные арсеналы, чем нарушают договоренности о контроле над стратегическими вооружениями, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время виртуального выступления на ежегодной конференции НАТО по контролю над вооружениями.

"Мы должны держать глаза открытыми на вызовы, стоящие перед нами. Россия продолжает игнорировать и нарушать правила. Она подрывает ключевые соглашения. Россия также модернизирует способности двойного назначения и ядерные возможности, включая межконтинентальные баллистические ракеты. Ее гиперзвуковой планирующий носитель уже готов к действию. Она (Россия — ред.) испытала новые баллистические ракеты воздушного базирования, а также крылатые ракеты с ядерной энергетической установкой" , — сказал он.

Среди других вызовов в сфере контроля над ядерным оружием Столтенберг назвал быстрое наращивание ядерного арсенала Китая, увеличение им количества имеющихся ядерных боеголовок и совершенствования систем их доставки. Кроме того, по его словам, Китай строит большое количество шахтных пусковых установок, что может значительно усилить ядерные возможности страны.

Есть и другие международные игроки, которые разворачивают ядерное оружие и создают развитые ракетные системы, распространяют опасные технологии. В качестве примера Столтенберг привел Северную Корею и Иран, которые откровенно игнорируют или нарушают глобальные правила.