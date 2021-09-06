В Bellingcat рассказали, когда выйдет расследование о "вагнеровцах"

Расследование о «вагнеровцах», что разрабатывали украинские спецслужбы, выйдет в нескольких форматах, один из которых кинофильм в сотрудничестве с Голливудом. Выход фильма запланирован на начало следующего года, при этом текстовые расследования выйдут на CNN уже в сентябре, сообщает Главком.

Об этом рассказал журналист-расследователь издания Bellingcat Христо Грозев во время фестиваля Mezhyhirya Fest.

«Будет три части, одна из них – документальные фильм, который продюсирует директор из Голливуда… Это будет начало следующего года. Это будет очень интересный фильм», – рассказал Грозев.

При этом, Грозев отметил, что Bellingcat так и не получил ответов на вопросы от украинской стороны.