В Bellingcat рассказали, когда выйдет расследование о "вагнеровцах"
Расследование о «вагнеровцах», что разрабатывали украинские спецслужбы, выйдет в нескольких форматах, один из которых кинофильм в сотрудничестве с Голливудом. Выход фильма запланирован на начало следующего года, при этом текстовые расследования выйдут на CNN уже в сентябре, сообщает Главком.
Об этом рассказал журналист-расследователь издания Bellingcat Христо Грозев во время фестиваля Mezhyhirya Fest.
«Будет три части, одна из них – документальные фильм, который продюсирует директор из Голливуда… Это будет начало следующего года. Это будет очень интересный фильм», – рассказал Грозев.
При этом, Грозев отметил, что Bellingcat так и не получил ответов на вопросы от украинской стороны.
«Мы также хотим сделать более короткий фильм, над этим работает CNN, и мы решили им в этом помочь. Они опубликуют это в течение этого месяца, включая текстовое расследование», – сказал журналист.