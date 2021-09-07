Ученые назвали возраст, в котором люди чаще всего набирают лишний вес

Британские ученые сообщили, что люди в возрасте 18-34 года больше всего склонны к набору веса. В более зрелом возрасте вероятность ожирения снижается, сообщает Обозреватель.

Об этом говорится в исследовании ученых Университетского колледжа Лондона и Кембриджского университета, передает The Lancet. В своей работе специалисты изучили данные 2 млн человек с 1998 по 2016 год.

Примечательно, что набрать лишний вес более склонны люди в возрастной категории 18-24 года. Для молодых людей этот риск оказался в четыре раза выше, чем у людей старше 65 лет.

Кроме того, молодежь в шесть раз чаще переходила из одной категории Индекса массы тела (ИМТ). Например, просто толстые люли переходили в категорию ожирения.

Ученые добавили, что люди после 35 лет с нормальным ИМТ, скорее всего будут придерживаться такого веса и в дальнейшем.

Кроме того, именно возраст больше всего влиял на набор лишнего веса. Возраст обошел такие факторы как пол, этническая принадлежность или социально-экономическое положение.

Люди с лишним весом

По данным специалистов, молодежь набирала лишний вес в связи с переменами в их жизни. Например, переезд, новая работа или женитьба. Новые дела занимают больше времени, что приводит к уменьшению физических нагрузок и неправильному питанию.