Когда лазерная депиляция опасна: косметолог озвучила список причин

Лазерную депиляцию нельзя проводить непосредственно после загара. Существует целый ряд противопоказаний для этой косметологической процедуры, сообщает Обозреватель.

В частности, играют роль хронические заболевания человека. Об этом рассказала косметолог-эстетист Светлана Стратулат.

По ее словам, прежде чем провести процедуру депиляции, у клиента салона красоты необходимо уточнить ряд нюансов. Это поможет избежать нежелательных побочных эффектов и сделать процедуру более эффективной.

"Есть ли хронические заболевания, не принимает ли он каких-либо витаминов, какой гормональный баланс, сдавал ли анализы на гормоны" , – пояснила косметолог.

Она назвала причины, по которым процедура депиляции должна быть отложена на 1-2 недели.

Если человек использует антибиотики, это нужно отодвинуть на две недели, чтобы не было побочных эффектов. Могут быть ожоги, раздражения, воспаления, высыпания на коже.

Повременить с депиляцией следует и тогда, когда только что была проведена процедура пиллинга или человек недавно загорал.