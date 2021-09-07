BMW разработала электрокар из отходов

Автоконцерн BMW разработал экологичный электрокар премиум-класса i Vision Circular, сообщается на официальном сайте компании. Машина будет полностью сделана из переработанных материалов, в том числе числе твердотельная батарея. Выход автомобиля планируется в 2040 году, сообщает Лента.ру.

Среди других особенностей — округлая форма и отказ от красок, кожи и хрома ради снижения воздействия на окружающую среду. Название модели нанесено на кузов лазером. Также при сборке автомобиля было решено отказаться от клеевых соединений в пользу шнуров, кнопок и застежек — такой принцип в компании называют «радостное слияние» (joyful fusion). Благодаря этому при замене многих составных частей понадобится лишь один инструмент. Для снижения отходов производства, все детали изготовят по точным размерам на 3D-принтере.

Корпус автомобиля сделан из отходов — переработанного алюминия, шины — из экологически чистого каучука. Приборная панель представляет собой хрустальный корпус в деревянном обрамлении, вся информация с которой отображается по всей ширине нижней части лобового стекла.

"BMW — лидер в области эффективного использования ресурсов при производстве. Мы стремимся распространить этот умение на все этапы жизненного цикла автомобиля" , — заявил председатель совета директоров компании Оливер Ципсе.

По его словам, нынешняя ситуация на рынке показала, что любая компания может столкнуться с нехваткой материалов для производства автомобилей. Скорее всего, Ципсе имеет в виду дефицит компьютерных чипов, из-за которого крупнейшие автопроизводители останавливают производство.

В начале сентября BMW объявила о планах сократить количество выбросов углекислого газа в течение всего жизненного цикла машины не меньше чем на 40 процентов к 2030 году по сравнению с показателями 2019 года. Достичь результата планируется за счет двукратного увеличения использования переработанных материалов. По прогнозам компании, к 2030 году более половины продаж придется на электромобили.