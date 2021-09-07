Что будет с курсом доллара и евро осенью

Летом гривна значительно укрепилась по отношению к доллару. Однако, так происходит не первый год подряд. Несмотря на то, что тенденция к стремительному росту курса иностранной валюты все чаще отмечается осенью, что будет в этом году – зависит от определенных факторов, сообщает Сегодня.

Что будет с курсом доллара и евро в ближайшие три месяца?

Лето прошло без потрясений

В середине августа курс доллара на межбанке снизился до рекордных в этом году 26,62 грн/доллар. Укрепление гривны не остановило и то, что инвесторы-нерезиденты перестали активно вкладывать валюту в ОВГЗ, опасаясь высоких инфляционных рисков.

Регулятор выкупал излишки валюты на рынке, не допуская резких скачков курса и пополняя золотовалютные резервы; также НБУ с 23 июля повысил учетную ставку (процент, взимаемый Нацбанком при рефинансировании коммерческих банков) до 8%, развеяв опасения тех, кто ожидал ухудшений в монетарной политике.

Что ждет доллар осенью

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин прогнозирует, что осенью курс гривны зафиксируется на уровне 27,5 грн за доллар.

"Я думаю, что будет 27,8-27,9 к концу года, а к осени будет где-то 27,5 грн, – сказал эксперт. – Денег хватает. В принципе, нас ждет очень неплохой урожай, будут традиционные поступления от наших экспортеров".

В то же время говорить о том, что деловая активность приведет к резкому спросу на доллар, он не стал – особенно с прицелом на возможный локдаун. Кроме того, со стороны нерезидентов, которые будут выходить с ОВГЗ, давления на гривну нет, считает Олег Пендзин.

По его словам, недавнего поступления на счета Минфина 2,7 млрд долларов от Международного валютного фонда, предназначенных для восстановления экономик после коронавируса всех стран-участниц МВФ, будет более чем достаточно для покрытия бюджетного дефицита.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко также считает, что значительной девальвации национальной валюты не будет вплоть до конца года, учитывая ожидание рекордного урожая и получение Украиной 2,7 млрд долларов от МВФ.

"Какой-то особой нагрузки не предвидится. Практически год мы можем закончить на этом же курсе, который сейчас – 27 грн/доллар" , – говорит Охрименко.

Ослабление гривны до уровня 30 грн/доллар до конца года эксперт назвал крайне маловероятным, так как "нет факторов". По его прогнозам, в ближайшее время Нацбанк продолжит выкупать излишки валюты на рынке для недопущения резких скачков курса.

"Если раньше действительно были факторы, которые влияли и стимулировали девальвацию, то сейчас этих факторов нет" , – резюмировал Охрименко.

Руководитель отдела аналитики группы компаний Forex club Андрей Шевчишин также подтверждает, что помощь от МВФ в размере 2,7 мрд долларов является достаточно сильной опорой для гривны, которая сгладит нынешние инфляционные риски. По его словам, гривна в первый день осени прервала сезонный тренд укрепления весны-лета и движется в зону 27,5 грн/доллар, и это ближайшая цель, на которую ориентируется рынок.

"Я бы рассматривал сейчас курс 27-28 грн/доллар в осенний период (27,5-28 на конец осени)" , – говорит эксперт.

Одним из безусловных благоприятных факторов для гривни эксперт назвал рекордный ожидаемый урожай и цены на зерно выше прошлогодних.

Риски для гривны

Среди ключевых рисков, которые могут усилить давление на гривну в ближайшие месяцы, эксперты называют ситуацию на Донбассе, которая на сегодняшний день остается достаточно сложной.

В частности, по словам Андрея Шевчишина, в случае эскалации конфликта гривна окажется под очень мощным давлением. Соответственно, и нерезиденты, и граждане Украины опасаются, что это может привести к избыточному спросу на валюту.

"Если мы увидим эскалацию конфликта, как самый яркий фактор влияния, и просчеты в бюджетной политике… если появится активная гривна, которая будет использоваться в спекулятивных целях для скупки валюты в ожидании ее падения, то гривна может опуститься ниже 28 грн/доллар" , – сказал Шевчишин.

Также, по его словам, в зоне внимания валютного рынка остается актуальна эпидемиологическая ситуация, поскольку еще один локдаун украинская экономика выдержит с трудом, учитывая низкие темпы восстановления после предыдущих карантинных ограничений.

"Данный фактор – двоякий. Введение карантина с одной стороны бьет по экономике и потом после его снятия будет отражаться на гривне, поскольку на время карантина вся деловая активность съеживается, импортеры не закупают товары. В то же время в период введения карантина гривна может оставаться стабильной, поскольку импортеры не будут проявлять активность по покупке валюты для импорта" , – говорит Шевчишин.

Влияние сезонных факторов на курс

Также, по словам экспертов, не стоит забывать и о традиционных сезонных факторах влияния на курс валюты, связанных с закупкой Украиной энергоресурсов.

По словам Шевчишина, цены на газ в Европе сейчас находятся на максимальном уровне, многие говорят, что речь идет о шантаже "Газпрома" для ускорения запуска "Северного потока-2", и Украине в этом году придется закупать энергоресурсы по максимальным ценам.

В свою очередь, Пендзин считает, что фактор давления на гривну в виде повышения цен на газ в Европе имеет временный характер, экономическая ситуация вполне стабильна и Нацбанк имеет все возможности для недопущения резкого снижения курса гривны.

"Когда мы говорим о "Северном потоке-2", я думаю, что осенью как только россияне его запустят, цены на европейском рынке газа пойдут вниз" , – сказал эксперт.

Пендзин считает, что все происходящее вокруг "Северного потока-2" – не более чем маркетинговый ход для того, чтобы попытаться доказать европейцам, якобы он им нужен.