Курс валют НБУ на 7 сентября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 7 сентября 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 6 сентября, снизился до отметки 26.81 за 1 доллар.
Курс евро снизился на 16 коп. до 31.81 за 1 евро.
Курс рубля упал на 2 коп. до 3.67 за 10 рублей.
Курс фунта стерлингов снизился на 13 коп. до 37.11 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подешевел на 17 коп. до 29.26 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подешевел на 5 коп. до 7.03 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|26.810200
|EUR
|Евро
|31.806300
|RUB
|Рубль
|0.367460
|GBP
|Фунт стерлингов
|37.106700
|CHF
|Швейцарский франк
|29.260800
|PLN
|Польский злотый
|7.034600