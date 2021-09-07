Курс валют НБУ на 7 сентября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 7 сентября 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 6 сентября, снизился до отметки 26.81 за 1 доллар.

Курс евро снизился на 16 коп. до 31.81 за 1 евро.

Курс рубля упал на 2 коп. до 3.67 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов снизился на 13 коп. до 37.11 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 17 коп. до 29.26 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 5 коп. до 7.03 за 1 польский злотый.