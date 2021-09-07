Премьер-министра Канады забросали камнями

Премьер-министра Канады Джастина Трюдо забросали камнями после митинга, на котором он назвал противников вакцинации "маргиналами". Люди начали швырять в политика гравий, когда он уже заходил в автобус, сообщает УНИАН.

Во время своего визита на металлургический завод в городе Велланд, канадской провинции Онтарио, Трюдо высказался о "врагах вакцинации". Также он пообещал, что рабочие и представители бизнеса получат поддержку на время пандемии, если его правительство выберут на голосовании 20 сентября. 15 августа премьер распустил парламент, в конце месяца в Канаде состоятся досрочные выборы.

Однако канадцы, пришедшие послушать речь Трюдо, возмутились его словами. Премьер назвал людей, выступающих против вакцины от коронавируса, "маргинальными элементами", которые не верят в науку.

Кроме этого, Трюдо заявил, что не позволит протестующим, которые выступают против обязательной вакцинации работников, диктовать всей Канаде свои условия.

После речи политик шел к автобусу, а люди начали бросать в него камни. Трюдо почти успел скрыться от агрессии, однако некоторые протестующие таки попали в премьера гравием.

Сам политик впоследствии сообщил, что камни действительно попали ему в голову и лицо, однако он не сильно пострадал. По словам Трюдо, он не станет отступать и обращать внимание на агрессию, а будет и в дальнейшем бороться за защиту канадцев от вируса.