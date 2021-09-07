Продукты подорожали: как выросли цены за год

Стоимость сахара в Украине за год выросла на 75%. По состоянию на начало сентября средняя цена за 1 кг составляет 22,09 грн с учетом НДС. Одновременно подсолнечное масло подорожало на 70%, до 49,66 грн. Об этом свидетельствует отчет Минагрополитики о средних ценах на основные виды с/х продукции, сообщает UBR.

Также в список самых подорожавших можно отнести следующие продукты:

репчатый лук – на 56%, до 8 грн за кг (с НДС);

свекла – на 49%, до 7,41 грн;

яйца – на 46%, до 23,16 грн;

ячменная крупа – на 31%, до 11,2 грн;

птица (куры) – на 29%, до 58,81 грн.

Кроме того, в годовом измерении выросли цены и на мясо КРС – на 13%, до 108,15 грн. Стоимость свинины поднялась на 5% и составляет 89,61 грн. А молоко высшего сорта стоит 21,75 грн, подорожав на 14%.

К тому же выросло в цене и сливочное масло – на 9%, до 174,12 грн. Капуста и морковь подорожали на 12% и 23%, и теперь за кг нужно отдать в среднем 5,15 грн и 7,97 грн соответственно.

При этом картошка стала дешевле на 14% по сравнению с началом сентября 2020 года – 6,59 грн.

Что касается зерновых, то пшеница 2-го, 3-го и 4-го классов подорожала на 16%. За 1 т в среднем нужно отдать 7780 грн, 7685 грн и 7 464 грн, без учета НДС. Кукуруза прибавила в цене 27%, до 7007 грн, а подсолнечник – 23%, до 16 092 грн.

Одновременно цена на сою за год выросла на 29% и составляет 16 489 грн. А дешевле стала только рожь – на 10%.

Напомним, индекс мировых цен на наиболее популярные продовольственные товары в августе составил 127,4 пункта. Это на 32,9% больше прошлогоднего показателя и на 3,1% выше июльского.