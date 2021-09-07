Ареста не боится: Саакашвили обещает приехать в Грузию

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили собирается вернуться в Грузию к предстоящим выборам в органы местного самоуправления, которые намечены на 2 октября, сообщает Новости-Грузия.

В опубликованном видеообращении Саакашвили призвал и других проживающих за рубежом граждан Грузии «взять отпуск» и вернуться в страну, чтобы принять участие в голосовании.

Саакашвили не в первый раз обещает сторонникам приехать в Грузию. После каждого такого заявления действующие власти говорят, что в этом случае экс-президент будет арестован.

И на этот раз третий президент Грузии подчеркнул, что не боится ареста в случае возвращения, а также не считает его реваншем.

«Вы знаете, что против меня возбуждено уголовное дело, которое не признано ни одной страной мира. Я езжу повсюду, в том числе и в соседние с Грузией страны, меня везде принимают и нигде никто не задает вопросов о так называемых «уголовных делах», возбужденным против меня в Грузии. Это явное доказательство того, что эти дела сфальсифицированы» ,- сказал Саакашвили.

Напомним, Саакашвили два срока занимал пост президента Грузии. В 2013 году, после того, как его партия проиграла выборы, а еще через год завершился его второй президентский срок, Саакашвили покинул страну и с тех пор не возвращался на родину.