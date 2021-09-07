КНДР готовится к военному параду

КНДР готовится провести военный парад в четверг, 9 сентября — в день годовщины основания страны, сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на источники, сообщает Новое время.

Один из собеседников агентства заявил, что парад может пройти ночью.

Он добавил, что во время парада КНДР может передать послания для Южной Кореи и США.

Ранее в Пхеньяне заметили около 10 тысяч военнослужащих, что может свидетельствовать о подготовке военного парада в преддверии годовщин основания государства и правящей партии 9 сентября и 10 октября соответственно.