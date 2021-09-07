"Слуга народа" рассказала о реформах, которые ВР рассмотрит осенью

Есть еще как минимум четыре реформы, которые Верховная Рада собирается рассмотреть на осенней сессии. Одна из них – документ о переформатировании СБУ (№3196-д), который готовится к рассмотрению во втором чтении, сообщает РБК-Украина.

Им предлагается разграничить контрразведывательную и оперативно-розыскную деятельности спецслужбы. В принятии этого документа заинтересованы, в том числе, международные партнеры Украины.

Как рассказала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, к законопроекту поступило 2,5 тысячи поправок. Однако на днях главное юридическое управление ВР предоставило свое заключение о таблицах ко второму чтению - там около 80 страниц замечаний.

"Это не значит, что их всех учтут, но часть из них комитет примет во внимание. Скорее всего, этот законопроект будет вынесен на вторую неделю" , - сказала Кравчук.

Кроме того, депутаты хотят рассмотреть третий закон из пакета земельной реформы - об агрокредитах (№3205-2).

По словам главы СН Александра Корниенко, после принятия этого документа в Украине откроется миллиардное финансирование со стороны Всемирного банка,

Еще одна реформа, запланирована на осень, касается децентрализации. До конца сентября в парламент могут внести переписанный вариант изменений в Конституцию, чтобы закрепить в ней существование общин и новое территориально-административное устройство.

В этом проекте изменений есть три дискуссионных нюанса. Во-первых, нужно предоставлять юридический статус общинам. Во-вторых - стоит ли сохранять райсоветы. Третье: глава общины - это орган или должностное лицо.

По словам первого вице-спикера Руслана Стефанчука, депутаты попытаются до конца этой сессии направить документ в Конституционный суд и принять его в первом чтении.

"Было бы желательно на этой сессии, до февраля проголосовать за него в 226 голосов. Финальный документ еще на стадии согласования с ассоциациями местного самоуправления. Отправной точкой его обнародования будет Конгресс местных и региональных властей при президенте" , - пояснил глава СН Александр Корниенко.

Большая схватка наверняка развернется вокруг пенсионной реформы, которую парламент хочет запустить этой осенью. Депутаты планируют принять законопроект о введении второго накопительного уровня.

Ранее в Раду этого созыва уже вносили несколько редакций этого документа, но все они не находили консенсуса ни в сессионном зале, ни в профильном комитете.

"Думаю, что это будет своего рода вторая "земля", потому что оппозиция вряд ли упустит момент принятия такой фундаментальной реформы" , - предположил Корниенко.

Автор: Ульяна Безпалько