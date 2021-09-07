SkyUp Airlines запустит рейсы из Киева в Прагу

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines запускает полеты из Киева в столицу Чехии – Прагу. Стоимость авиабилетов в одну сторону – от 47 евро, сообщает Avianews.

Полеты стартуют с 23 сентября. Как стало известно, разрешение от Государственной авиационной службы Украины лоукостер получил еще 27 мая 2020 года.

Расписание рейсов

SkyUp будет летать из Киева в Прагу три раза в неделю – по вторникам, четвергам и воскресеньям.

Киев 19:00 – Прага 20:00

Прага 21:00 – Киев 00:05

Цена авиабилетов

Минимальная цена в одну сторону от 1 500 гривен (47 евро), в обе – 3 000 гривен.

Самая низкая стоимость включает перевозку только ручной клади с габаритами до 55х40х20 сантиметров и весом до 9 килограмм.

Условия въезда в Чехию

В Чехию могут попасть только привитые туристы. Говорится об одной из вакцин, которые приняли в ЕС:

Vaxzevria (AstraZeneca);

Spikevax (Moderna);

Comirnaty (Pfizer / BioNTech);

Janssen;

Covishield.

После вакцинации должно пройти не менее 14 дней. Турист на границе должен предоставить документ на английском языке с указанием персональных данных о лице, типе вакцины, идентификационными данными учреждения, выдавшего сертификат, а также QR-код.

Кроме того, необходимо иметь медицинское страхование на срок поездки и заранее оформить электронный формуляр на сайте https://plf.uzis.cz/. Ответ придет на e-mail, его тоже следует иметь в телефоне или в напечатанном виде. Документ могут попросить во время пограничного контроля или при регистрации по месту жительства.

По данным Worldometer, по состоянию на 6 сентября 2021 года в Чехии выявлено 1 680 697 случаев заражения коронавирусом, из них 30 406 летальных.