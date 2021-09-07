Сварена последняя труба "Северного потока-2"

Компания Nord Stream 2 AG, которая является оператором газопровода "Северный поток-2", заявила о завершении сварки труб газопровода, сообщает Deutsche Welle.

Согласно распространенному сообщению компании-оператора, в понедельник, 6 сентября, на трубоукладочном судне Fortuna было сварено последнюю трубу из двух ниток газопровода.

По данным компании, труба будет опущена на морское дно в водах Германии. Цель операции - соединить участок трубопровода, идущего от побережья Германии, с участком, который идет из датских вод. После этого будут проведены "необходимые меры перед вводом в эксплуатацию". В компании надеются запустить газопровод в эксплуатацию до конца текущего года.

В будущем этот газопровод общей протяженностью более 1,2 тысячи километров позволит поставлять российский природный газ напрямую в Германию в гораздо больших масштабах, чем раньше.