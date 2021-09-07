США готовят к передаче Украине еще один боевой катер
США в этом году передадут Украине патрульный катер типа Island, сообщает Европейская правда.
Об этом заявило посольство Украины в США.
В частности, посольство сообщило о прибытии очередного экипажа украинских моряков в город Мэриленд для прохождения обучения по управлению и эксплуатации судна.
Это пятый экипаж, который будет проходить обучение на территории Соединенных Штатов.
"Экипаж непосредственно учиться на патрульном катере, на котором заканчиваются ремонтно-восстановительные работы, и проходит плановая подготовка и техническое обслуживание к передаче ВМС ВС Украины в этом году", - сообщили в посольстве.