США готовят к передаче Украине еще один боевой катер

США в этом году передадут Украине патрульный катер типа Island, сообщает Европейская правда.

Об этом заявило посольство Украины в США.

В частности, посольство сообщило о прибытии очередного экипажа украинских моряков в город Мэриленд для прохождения обучения по управлению и эксплуатации судна.

Это пятый экипаж, который будет проходить обучение на территории Соединенных Штатов.