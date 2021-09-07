Две области Украины сохраняют высокие показатели COVID-госпитализаций

По состоянию на утро, 7 сентября все области Украины находятся в "зеленой" зоне адаптивного карантина. Однако эпидемиологические показатели в двух регионах страны длительное время не в пределах нормы, сообщает РБК-Украина.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Так, в Луганской области, начиная с прошлой недели, наблюдается плохая динамика госпитализаций больных коронавирусом. Сейчас она составляет 92%, а ранее находилась в пределах 97,2-104,3%.

Кроме того, динамика госпитализаций длительное время превышена и во Львовской области. По последним данным, данный показатель остановился на отметке 60,9%, хотя ранее составлял 53,8%-66,3%.

Стоит отметить, что ситуация с COVID-госпитализациями улучшилась в Ровенской области, если еще вчера было превышение по этому показателю - 54,4%, то сегодня он составляет 55,5%.

Напомним, за минувшие сутки в Украине с коронавирусом госпитализировали 485 человек, выявлено 2 197 новых заражений.

Автор: Мария Кучерявец