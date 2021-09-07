Разумков ожидает увидеть проект бюджета до 15 сентября
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков ожидает, что проект бюджета на 2022 год поступит в парламент до 15 сентября, сообщает Украинская правда.
Об этом он рассказал на согласительном совете 7 сентября
"Осенняя сессия всегда тяжелая, потому что скоро – я надеюсь, до 15 сентября – мы увидим проект бюджета от Кабинета министров. И здесь нужна будет консолидированная работа всех комитетов и всех фракций", - заявил спикер ВР.
Разумков предположил, что осенняя сессия ВР будет
"достаточно напряженная", потому что перед ней стоят
"много вопросов, много вызовов".
В частности, он напомнил, что осень
"всегда связана с тарифами, подготовкой к отопительному сезону". К тому же в стране
"до сих пор нехорошая ситуация с COVID-19".