Разумков ожидает увидеть проект бюджета до 15 сентября

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков ожидает, что проект бюджета на 2022 год поступит в парламент до 15 сентября, сообщает Украинская правда.

Об этом он рассказал на согласительном совете 7 сентября

"Осенняя сессия всегда тяжелая, потому что скоро – я надеюсь, до 15 сентября – мы увидим проект бюджета от Кабинета министров. И здесь нужна будет консолидированная работа всех комитетов и всех фракций" , - заявил спикер ВР.

Разумков предположил, что осенняя сессия ВР будет "достаточно напряженная" , потому что перед ней стоят "много вопросов, много вызовов".