Разумков ожидает увидеть проект бюджета до 15 сентября

Разумков ожидает увидеть проект бюджета до 15 сентября
Фото: rada.gov.ua

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков ожидает, что проект бюджета на 2022 год поступит в парламент до 15 сентября, сообщает Украинская правда.

Об этом он рассказал на согласительном совете 7 сентября

"Осенняя сессия всегда тяжелая, потому что скоро – я надеюсь, до 15 сентября – мы увидим проект бюджета от Кабинета министров. И здесь нужна будет консолидированная работа всех комитетов и всех фракций", - заявил спикер ВР.

Разумков предположил, что осенняя сессия ВР будет "достаточно напряженная", потому что перед ней стоят "много вопросов, много вызовов".

В частности, он напомнил, что осень "всегда связана с тарифами, подготовкой к отопительному сезону". К тому же в стране "до сих пор нехорошая ситуация с COVID-19".

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