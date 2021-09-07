СБУ разоблачила черного археолога: продавал оружие времен Второй мировой

СБУ разоблачила черного археолога на Кировоградщине - он раскапывал оружие и боеприпасы времен Второй мировой войны и незаконно продавал их криминалитету.

Об этом говорится в заявлении﻿ Службы безопасности Украины.

"По основному месту работы он - топменеджеров одной из автозаправочных станций. А в нерабочее время - черный археолог на участках боевых действий Второй мировой войны" , - говорится в сообщении.

"Используя личные связи в криминальном мире, человек организовал незаконный бизнес по продаже раритетного оружия и боеприпасов. Даже делал попытки продать приобретенную коллекцию за границу" , - добавили в СБУ.

В ходе обыска у "черного археолога" обнаружили:

6 гранат Ф-1;

ружье и обрез ружья "Мосина";

пистолет "Наган";

90 патронов калибра 7,62мм;

1 кг пороха.

Подозреваемому инкриминируют незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины).