СБУ разоблачила черного археолога: продавал оружие времен Второй мировой
СБУ разоблачила черного археолога на Кировоградщине - он раскапывал оружие и боеприпасы времен Второй мировой войны и незаконно продавал их криминалитету.
Об этом говорится в заявлении Службы безопасности Украины.
"По основному месту работы он - топменеджеров одной из автозаправочных станций. А в нерабочее время - черный археолог на участках боевых действий Второй мировой войны", - говорится в сообщении.
"Используя личные связи в криминальном мире, человек организовал незаконный бизнес по продаже раритетного оружия и боеприпасов. Даже делал попытки продать приобретенную коллекцию за границу", - добавили в СБУ.
В ходе обыска у "черного археолога" обнаружили:
- 6 гранат Ф-1;
- ружье и обрез ружья "Мосина";
- пистолет "Наган";
- 90 патронов калибра 7,62мм;
- 1 кг пороха.
Подозреваемому инкриминируют незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины).