Умер Жан-Поль Бельмондо: 7 лучших фильмов с легендарным актером

Знаменитый французский актер Жан-Поль Бельмондо умер 6 сентября в возрасте 88 лет. За свою жизнь он успел сняться более чем в ста кинолентах. Многие из них стали известны далеко за пределами Франции, сообщает Обозреватель.

Бельмондо был удостоен премии "Сезар", получил "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля, а также был награжден премией "Золотой лев". Подборка лучших фильмов с великим французским актером.

1. На последнем дыхании, 1960

Режиссер: Жан-Люк Годар​

Кинокартина "На последнем дыхании" не только стала дебютным полнометражным фильмом Жан-Люка Годар​а, но и навсегда изменила киноискусство.

Бельмондо, тогда еще никому не известному актеру, посчастливилось пройти кастинг и сыграть молодого преступника вместе с восходящей звездой Джин Сиберг. Никто из них не верил в большой успех фильма, но он был оглушительным.

Режиссерское новаторство, актерская импровизация, Париж 60-х, наряды – этот фильм стоит посмотреть всем.

Стоит отметить, что именно роль в "На последнем дыхании" принесла Бельмондо всемирную популярность.

2. Женщина есть женщина, 1961

Режиссер: Жан-Люк Годар

Фильм "Женщина есть женщина" на 11-м Берлинском кинофестивале завоевал сразу два приза. В центре сюжета – стриптизерша Анжела, которая хочет ребенка. Женщина уверена, что появление малыша разнообразит их жизнь с мужем, но тот даже слушать об этом не хочет, поскольку не намерен заводить детей.

Тогда в их жизни появляется третий – Альфред. Он любит Анжелу, готов стать отцом и делает для этого все, что может сделать мужчина.

3. Безумный Пьеро, 1965

Режиссер: Жан-Люк Годар

Лента "Безумный Пьеро" стала последней совместной работой Годара и Бельмондо, а также самой успешной по мнению критиков. Фильм был снят по мотивам нуара Лайонела Уайта "Одержимость".

По сюжету, Фердинанд Гриффон (Жан-Поль Бельмондо) женат на богатой итальянке, но уже давно ее не любит. Во время семейного застолья он встречает старую знакомую Марианну.

Они вспоминают прошлое и решают бросить всё и уехать вместе, чтобы почувствовать, наконец, вкус жизни. Они бегут от мафии, с которой связана девушка, убивают одного из группировки и сбегают на необитаемый остров.

Постепенно их жизнь опять становится однообразной, и они начинают понимать, что их мало что связывает.

4. Сирена с "Миссисипи", 1969

Режиссер: Франсуа Трюффо

Дуэт Жана-Поля Бельмондо и Катрин Денев изначально был обречен на успех. Это история о брачной аферистке, сирене, которая очаровала и забрала все деньги влюбленного в нее мужчины. Обманутый муж разыскивает свою жену, но прощает ее, потому что продолжает страстно любить.

Стоит отметить, костюмы для актрисы Катрин Денев придумал сам Ив Сен-Лоран.

Этот фильм снят по роману Корнелла Вулрича "Соблазн". Интересно, что есть и более современная его адаптация – "Соблазн" с Антонио Бандерасом и Анджелиной Джоли в главных ролях.

5. Великолепный, 1973

Режиссер: Филипп де Брока

В 70-х Бельмондо начинает сниматься в комедиях. И этот жанр дается ему с еще большим успехом.

Комедия "Великолепный", снятая с истинно французской иронией и шармом и ставшая уже классикой, сразу же получила известность далеко за пределами страны как пародия на бондиану.

В центре сюжета – писатель Франсуа Мерлен, который пытается прожить жизнь своего персонажа – супершпиона Боба Сен-Клера.

6. Баловень судьбы, 1988

Режиссер: Клод Лелуш

В этой кинокартине Жан-Полю Бельмондо досталась роль авантюриста Сэма Лиона. Ни погонь, ни перестрелок, ни множества драк.

Актер играет добившегося успеха бизнесмена. Когда ему все наскучило, он сбегает в Африку, где ведет спокойную жизнь, наслаждаясь природой.

Однако дела фирмы под руководством сына идут плохо, поэтому ему пришлось вернуться и инкогнито налаживать бизнес.

Это последний кассовый фильм в карьере Жан-Поля Бельмондо.

7. Человек и его собака, 2008

Режиссер: Франсис Юстер

"Человек и его собака" – ремейк ленты Витторио Де Сика "Умберто Д." 1952 года и последний художественный фильм, в котором сыграл Бельмондо. В этой картине актер снялся уже после инсульта и долгого перерыва в карьере.

Жан-Поль в картине предстает уже не уверенным в себе бонвиваном, а оставшимся на улице без средств к существованию одиноком стариком. У него есть только собака, которую он так и зовет "Моя Собака".

Это душещипательная история об одиночестве, разочаровании и дружбе между человеком и животным.