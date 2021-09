43-летний Буффон ярко отпраздновал гол команды

Джанлуиджи Буффону уже 43 года, а он продолжает играть футбол и находится в отличной форме. Легендарный голкипер эмоционально отпраздновал гол своей команды, сообщает 24 Канал.

Настоящий спринт выдал Джанлуиджи Буффон в игре 2-го тура Серии В. Парма в домашнем матче переиграла Беневенто благодаря голу на 90+7 минуте встречи.

43-летний Буффон устроил безумный забег от собственных ворот к владениям соперника. Легендарный голкипер хотел вместе с партнерами по команде отпраздновать взятие ворот и победу в поединке. Чтобы преодолеть эту дистанцию ​​Джанлуиджи понадобилось всего 11 секунд.

Официальный твиттер-аккаунт Пармы выложил видео забега Буффона и забавно подписал ролик:

We think @gianluigibuffon may well have set a PB over 100 metres last Sunday ????‍♂️????#ForzaParma pic.twitter.com/26uX2cQuwr