В Японии могут ввести "паспорта вакцинации" для посещения магазинов

В Японии рассматривают возможность введения "паспортов вакцинации" для посещения магазинов, сообщает Интерфакс-Украина.

Соответствующее предложение, как ожидается, будет озвучено в четверг на заседании правительственной группы по борьбе с пандемией коронавируса.

Согласно плану, документы, подтверждающие вакцинацию, будут требовать при входе в магазины. Обладатели такие сертификатов смогут рассчитывать на скидки и дополнительные услуги.

Вместе с тем, в предложенном плане указывается на "недопустимость дискриминационного подхода" в отношении тех, у кого нет таких "паспортов вакцинации". Среди недопустимых случаев приводится требования предъявления такого документа для посещения школы или для работы.

В Японии за время пандемии выявили свыше 1,57 млн случаев заражения коронавирусом, около 16 тыс. из них имели летальный исход.