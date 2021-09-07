Порошенко предложил пять шагов для защиты украинцев от кризиса

Пенсии, субсидии, защита военных, врачей и местного самоуправления – это пять главных направлений поддержки украинцев на фоне экономического кризиса. На них должны быть распределены средства в размере 2,7 млрд долларов, полученные нашей страной от МВФ, сообщает Обозреватель.

Об этом заявил пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко во время согласительного совета, сообщила пресс-служба. Он призвал привлечь парламент к процессу разделения денег.

"Мы выходим на очень серьезные проблемы кризисные в начале политического сезона. Мы получили 2,7 млрд долларов со стороны МВФ в качестве подарка вместе со всем миром. И перед анализом бюджета я требую, чтобы парламент был приобщен в соответствии с Конституцией к распределению и использованию этих средств" , – подчеркнул Порошенко.

"Позиция номер один – пенсии, потому что пенсионеры больше всего пострадали от кризиса, у них не осталось денег на фоне роста цен на 40-50% на основные продукты питания. Они превратились в нищих", – подчеркнул Порошенко.

"Наше предложение: за счет средств МВФ – это практика, в частности, отдельных европейских стран – выделить тринадцатую пенсию в размере минимальной пенсии всем, кто получает пенсию ниже средней" , – отметил пятый президент.

"Вторая позиция – Вооруженные силы Украины. Впервые с 2014 года появилась миллиардная задолженность по выплатам украинским воинам, а не повышенное денежное обеспечение. Тогда как в прошлом воин получал на 60% больше средней заработной платы в стране, сегодня получает на 27% меньше. Надо немедленно рассмотреть и профинансировать дополнительное финансирование денежного обеспечения воинов", – подчеркнул Порошенко.

"Третье – субсидии. Профукали субсидии, которые были запланированы в бюджете текущего года, и у нас на зимний сезон домохозяйства остаются без субсидий. Причем при моей каденции 7 млн домохозяйств получали субсидии. Сегодня рекомендуют "продать собачку", чтобы погасить тарифы, выросли втрое. Нам надо немедленно внести изменения в Государственный бюджет", – требует Порошенко.

"Четвертое – COVID. Эти средства должны быть направлены на повышение денежного обеспечения врачей, обеспечения прививками, лекарствами и средствами защиты. Потому предыдущий ковидный фонд, используемый для закупки автозаков монобольшинством – это именно то, что они считали нужным для борьбы с ковидом. И "Большое крадивныцтво", где, в частности, по свидетельству "Зеркала недели" Трухин использовался для того, чтобы носить откаты депутатам монобольшинства", – напомнил пятый президент.