Разумков прокомментировал ДТП с участием Трухина

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал масштабное ДТП с участием народного депутата от "Слуги народа" Александра Трухина, сообщает Украина 24.

"После этих событий я Трухина не видел. Мы все люди, можем попасть в неприятности – да, это плохо, но, к счастью, все живы. И правильная реакция была – выйти и сказать: да, произошло ДТП, я не был за рулем, я был рядом, трезвый/нетрезвый. И снять все эти вопросы. Сегодня все это выглядит странно, когда человек находится непонятно где, потом в больнице" , - сказал спикер ВР.

По словам Разумкова, "даже если всего этого не было, доказать будет сложно".