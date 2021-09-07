Разумков прокомментировал ДТП с участием Трухина
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал масштабное ДТП с участием народного депутата от "Слуги народа" Александра Трухина, сообщает Украина 24.
"После этих событий я Трухина не видел. Мы все люди, можем попасть в неприятности – да, это плохо, но, к счастью, все живы. И правильная реакция была – выйти и сказать: да, произошло ДТП, я не был за рулем, я был рядом, трезвый/нетрезвый. И снять все эти вопросы. Сегодня все это выглядит странно, когда человек находится непонятно где, потом в больнице", - сказал спикер ВР.
По словам Разумкова,
"даже если всего этого не было, доказать будет сложно".
"Будут говорить, что ага, это представитель "Слуги народа", представитель власти, его покрывают, отмазывают, ему находят другие аргументы, чтобы его не наказали. Даже если он невиновен, доказать это будет очень сложно, ему в первую очередь как народному депутату. Для меня странно такое поведение, мы же всем говорим о публичности. Наиболее правильный вариант развития событий – честно выйти и сказать, какая ситуация, это бы сняло много вопросов, и для него в первую очередь. Индульгенций не будет ни от полиции, ни от ГБР", - сказал Дмитрий Разумков.