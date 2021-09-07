В трех областях могут усилить адаптивный карантин

Наиболее опасная эпидемическая ситуация сейчас в Черновицкой, Львовской и Винницкой областях. Там могут усилить адаптивный карантин, сообщает Рубрика.

Об этом сообщает председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий на согласительном совете парламента.

"Ситуация эпидемическая действительно в стране ухудшается. Мы не единственная страна, это в целом ситуация по миру. Мы сильно забыли о карантинных ограничениях… Сегодня страна приближается к желтой зоне. Оранжевая и красная зона будут адаптированы только в тех областях, где есть проблема. Самые опасные сегодня в плане эпидемии три области: Буковина, Львовская область и Винницкая область. Там, скорее всего, будет меняться цвет ограничений. Но в целом пока говорить о каком-то усиление ограничений в целом по стране рано" , - рассказал Радуцкий.

Радуцкий также сказал, что "сегодня нет проблем с вакциной в стране, есть проблема с нежеланием людей вакцинироваться".

Поэтому он призвал нардепов не транслировать "собственное мнение" на всю страну, выходя в эфиры.