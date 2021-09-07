Миллиардные долги: военнослужащие уходят из украинской армии

Несмотря на заявления президента Владимира Зеленского о том, что армия для него является приоритетом, эта самая украинская армия продолжает терять самое ценное, что у нее есть — людей. И речь сейчас не о тех, кто погиб от вражеских обстрелов, а о тех, кто решил поменять военную форму на спокойную гражданскую жизнь, сообщает Depo.ua.

По последним данным, около 65% украинских военнослужащих увольняются после завершения первого контракта (3 года для лиц рядового состава и от 3 до 5 лет для лиц сержантского и старшинского состава). А учитывая то, что украинская армия всю дорогу страдает от хронического некомплекта, проблема рискует приобрести признаки системной.

Денежное обеспечение (заработная плата)

Вооруженные силы Украины очень страдают из-за низкой зарплаты военнослужащих, которая в армии официально называется денежным обеспечением.

В 2016 году минимальное денежное обеспечение украинского военнослужащего составляло 7 000 грн при минимальной заработной плате 2300 грн, и это, после тех самых двух с копейками, которые до этого получали военные, было еще более-менее (если не приходилось за собственные деньги заправлять машину, покупать бумагу, делать косметический ремонт в кабинете и т.д.). По состоянию на июль 2021 года контрактник первого года службы рядового состава получает 10 500 грн при минимальной заработной плате 6000 грн.

Таким образом, рост денежного довольствия военнослужащего по контракту за 5 лет составил всего 35% (5% в год), что не соответствует уровню инфляции за эти годы. А соотношение к минимальной зарплате вообще огорчает — 300% в 2016 году против 17,5% в 2021-м. Относительно средней зарплаты ситуация еще хуже: в 2016 году зарплата военнослужащего составляла 160% от средней зарплаты по Украине (4 362 грн), а по состоянию на 2021 год она уже на 27% меньше средней зарплаты (14 345).

И за эти деньги приходится не только выполнять физически и психологически тяжелую работу, но и рисковать жизнью. Понятно, что военнослужащих это никоим образом не поощряет продолжать службу по контракту. Даже если в целом она по душе.

Задержки с выплатами денежного обеспечения

Кроме того, что зарплата у военнослужащего маленькая, ее еще и задерживают. Более того — в течение последнего года эти долги стремительно растут.

По данным издания "Военный курьер", Задолженность перед военнослужащими за период с января по 15 мая 2021 года выросла почти втрое и составила почти миллиард гривен (с 350,8 млн грн до 950 млн грн).

Издание утверждает, что к ним попал официальный документ, который датирован 25 мая 2021 года — доклад начальнику Генштаба, в котором должностное лицо характеризует ситуацию с выплатами дополнительных видов денежного обеспечения как критическую.

"Докладываю, что в Вооруженных силах Украины имеет место критическая ситуация по выплате дополнительных видов денежного обеспечения ... что вызывает напряжение в воинских коллективах и семьях военнослужащих" , — говорилось в докладе.

Казалось бы, сигнал более чем критический и на него следовало бы отреагировать погашением задолженности. Особенно после огласки в СМИ, которую вызвала публикация этого доклада. Но почему-то этого не произошло. Даже наоборот — задолженность продолжает расти.

6 сентября 2021 года главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов, со ссылкой на собственные источники, обнародовал фрагмент другого документа, из которого следует, что по состоянию на 10 августа задолженность Минобороны по обязательным выплатам военнослужащим составляет уже 1,5 миллиарда гривен.

Кроме этого, по данным Бутусова, в сезон отпусков, летом, были полностью остановлены выплаты на оздоровление, поэтому с учетом августа эта сумма будет еще большей.

Справедливым будет предположить, что если командование немедленно не вмешается в ситуацию и не начнет исправлять ситуацию, отток кадров ускорится. Не может военнослужащий в стране, которая семь лет ведет боевые действия, зарабатывать меньше кассирши в супермаркете, да еще и эти деньги неделями выбивать из начальства.

Не секрет, что кресло под министром обороны Андреем Тараном уже давно нагревается и постоянно ходят слухи о его увольнении. Называют уже и фамилию нового министра обороны, конечно же, потенциального. И если слухи о задержке выплат соответствуют действительности, компетентные органы обязаны будут провести расследование от носительно того, какие именно меры принял уже бывший министр, чтобы прекратить эту позорную ситуацию. И не назначить стрелочников, отпустив министра на почетную пенсию. Иначе доверия к командованию и желания служить у военнослужащих будет еще меньше. А коррупции и беспорядка — еще больше.

Между тем, "залатать дыру" в кадровом комплектовании украинской армии нынешняя власть пытается с помощью административных методов.

В частности, 30 марта был принят закон №3553 об усовершенствовании отдельных вопросов выполнения воинской обязанности и ведения воинского учета, который позволяет президенту призывать резервистов на военную службу в любое время без объявления мобилизации, а также в несколько раз увеличивает штрафы для уклонистов.