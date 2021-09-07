Новолуние 7 сентября: полезные советы и что нельзя делать

С утра 7 сентября можно приступать к важным свершениям и делам, которые долго планировались – для этого наступил самый удачный момент, сообщает Корреспондент.

Ночью 7 сентября произошло первое осеннее новолуние 2021 года, которое астрологи назвали уникальным. В это время на небе появилась редкая конфигурация – Большой тригон, благодаря которой складываются удачные условия для быстрой реализации задуманного.

Считается, что новолуние, как и полнолуние, вызывает у людей отсутствие энергии, перепады настроения и апатию, однако в этот раз все сложилось иначе. Меркурий и ретроградный Сатурн, которые будут взаимодействовать с вершиной Тригона, направят многих людей к активным действиям.

Также период новолуния – удачное время для смены места жительства, путешествий, оформления брака. Новая Луна приветствует и поощряет любые начинания.

Что можно и нельзя делать в новолуние 7 сентября

Астрологи утверждают, что 7 сентября не потребуется прилагать особых усилий для достижения задуманного или исполнения желаний. В этот день закладывается благополучие на весь месяц.

Рекомендуется быть смелее, активнее, верить в удачу, строить планы на ближайшее время, начинать борьбу с вредными привычками, покупать новые вещи, наводить порядок в доме, избавляться от ненужного. Полезно заняться здоровьем, бьюти-процедурами, устроить прогулку или встречу с друзьями.

7 сентября нельзя ссориться, конфликтовать, переедать и злоупотреблять алкоголем, подвергаться серьезным физическим нагрузкам.

Полезные ритуалы в новолуние 7 сентября

С приходом Новой луны люди, как правило, чувствуют упадок сил и энергии, однако 7 сентября стоит собраться с силами и использовать этот уникальный период. Нужно не просто мечтать и фантазировать, а составить четкий план действий, уделив особое внимание ритуалу очищения от ненужных мыслей, эмоций, привычек и вещей.