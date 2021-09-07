Талибы стреляли в воздух для разгона протестующих

Боевики радикального движения «Талибан» стреляли в воздух для разгона толпы в Кабуле, сообщает Лента.Ру.

На роликах, записанных, предположительно, участниками демонстраций, слышны выстрелы. На записи видно, что некоторые афганцы в панике убегают, другие спокойно продолжают идти по улице. Отмечается, что талибы начали стрелять над головами протестующих. Информация о пострадавших пока не поступала.

Ранее «Sputnik Афганистан» писал, что в столице Афганистана начались масштабные массовые акции в поддержку Фронта сопротивления в Панджшере, против «Талибана» и Пакистана. В ходе протестов демонстранты скандируют провокационные лозунги: «Смерть Пакистану!», «Смерть "Талибану"!». Кроме того, протестующие требуют, чтобы афганскую столицу покинул глава разведки Пакистана генерал-лейтенант Фаиз Хамид.