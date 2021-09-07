Украинцы оценили визит Зеленского в США

51% украинцев назвали успешным визит президента Украины Владимира Зеленского в США, сообщает Новое время.

Таковы результаты опроса, проведенного Социологической группой Рейтинг.

28% опрошенных считают поездку неуспешной, еще 24% - ничего не знают об этом, или же затруднились с оценками.

Опрос проводился со 2 по 4 сентября. Было опрошено 2500 человек методом телефонного интервью во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Статистическая погрешность не превышает 2%.