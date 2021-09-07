Украинцы заплатили более трехсот миллионов гривен за превышение скорости

С июня 2020 года, когда на дорогах Украины заработала система фото- и видеофиксации скорости, водители заплатили почти 376,6 млн грн штрафов. Об этом в Facebook сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, сообщает UBR.

Всего полицейские вынесли более 2,3 млн административных постановлений. Из них уплачены уже 1,9 млн (83%).

Следовательно, средняя сумма штрафа составляет около 200 грн.

Всего в Украине функционируют 118 комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД. За 1,4 года в местах работы камер количество трагических ДТП уменьшилось в три раза.

"Камеры установлены в местах, где по статистике в ДТП погибли и травмировались больше всего участников дорожного движения. Их использование призвано улучшить безопасность дорожного движения, уменьшить аварийность и смертность на дорогах" , – написал Билошицкий.

Стоит отметить, что в течение 10 дней после нарушения водитель имеет возможность оплатить штраф с 50% скидкой. Сумма взыскания за превышение скорости от 20 до 50 км/ч составляет 340 грн, за превышение более чем на 50 км/ч – 1700 грн.

Напомним, в августе в Украине запустили 40 новых камер фото- и видеофиксации скорости. А 2 сентября – еще 21. Всего до конца года на дорогах планируют установить до 400 приборов.